Quem passa pela Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, já percebe uma mudança de cenário. É que começa a tomar forma a 40ª edição da Feira do Livro de Caxias do Su. A montagem da estrutura se iniciou nesta terça-feira (17) e a previsão é concluir os trabalhos até o final de semana.