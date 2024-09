"Miêdka - Uma Metáfora do Encontro" traz ao palco trio de bailarinos sexagenários, em Caxias do Sul

O 24º Caxias em Cena entra em sua última semana com um espetáculo no qual a passagem do tempo é, ao mesmo tempo, tema e personagem. Miêdka - Uma Metáfora do Encontro, da Cia. In Saio (SP), traz os bailarinos sexagenários Claudia Palma e Armando Aurich, e a septuagenária Ana Mondini, em coreografia que celebra uma amizade construída através da dança. As duas apresentações ocorrem na Sala de Teatro Prof. Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura Ordovás), terça e quarta-feira, às 19h30min.