Num espetáculo que Diogo Portugal define como "stand-up raiz", o público caxiense é convidado a gargalhar e refletir com muito bom humor sobre a internet, a política e o cotidiano. A apresentação Burrice Artificial será no GNC Cinemas, no shopping Villagio Caxias, às 21h. Os ingressos estão disponíveis no site Minha Entrada, a partir de R$ 45 (+taxas).