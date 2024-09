Regionalismo Notícia

Festival Ronco do Bugio tem sua 31ª edição neste fim de semana, em São Francisco de Paula

Evento premia composições originais dentro do ritmo que é reconhecido como o único nascido no Rio Grande do Sul. Também haverá shows e baile

30/08/2024 - 11h34min Atualizada em 30/08/2024 - 11h47min