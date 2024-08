Festival Especial, que se inicia nesta quarta-feira, em Caxias, entra no clima da comemoração pelos 150 anos da imigração italiana

Os 150 anos da imigração italiana no Brasil, que serão oficialmente festejados em 2025, mas que já motivam iniciativas neste ano de véspera, inspira a programação da oitava edição do Festival Especial, que se inicia nesta quarta-feira. Ao longo de uma semana, quando o Brasil celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a iniciativa da Varsóvia Educação e Cultura irá levar programação artística e oferecer uma experiência típica dos filós coloniais a espaços que atendem ao público PCD em Caxias.