Passados dois anos desde que recebeu uma intervenção artística, a Rua Irma Valiera, em Caxias do Sul, voltará a ser cenário de atrações culturais. Neste sábado (8), uma festa junina aberta ao público será realizada no trecho entre as ruas Doutor Bozano e Teixeira Mendes, em frente ao grande muro pintado.