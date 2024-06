A Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul apresenta neste domingo o concerto “Molduras Sonoras”, em comemoração aos 20 anos da criação do Acervo Municipal de Artes Plásticas (Amarp). Será às 18h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura), com entrada gratuita. A apresentação havia sido cancelada no mês de maio, e desta vez, também fará parte da programação da Semana de Caxias do Sul, 134 anos - além de celebrar os 20 anos do Amarp.