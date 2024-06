Exposto em um módulo da mostra que apresenta itens do Acervo Municipal de Artes Plásticas (Amarp), um livro escrito pela artista Mirian Gazola foi furtado do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul onde a exposição ocorre desde a última sexta-feira (14). Uma metáfora sobre as diferenças é uma das inúmeras peças que compõe o acervo criado há 20 anos.