Pela primeira vez, a Editora da Universidade de Caxias do Sul (Educs) promove a sua Feira do Livro. Estarão à venda obras acadêmicas, didático-científicas, literárias e culturais publicadas pela editora, com preço promocional. A feira segue até o dia 14, de segunda a sexta-feira, no Centro de Convivência do Campus-Sede.