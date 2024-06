Investigações sobre o corpo, o espaço e a memória por meio de linguagens artísticas diversas, da têxtil ao vídeo. Assim pode ser resumida a exposição Entre, da artista caxiense Cristina Lisot. A abertura ocorre nesta quinta-feira (6), às 19h30min, na Galeria de Artes do Campus 8 da UCS. Com curadoria de Silvana Boone, as obras ficam à mostra até o dia 26 de junho. Após a abertura, a artista participa de um bate-papo ao lado da Silvana, no Auditório Marelli do Campus 8.