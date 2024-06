Segundo livro do caxiense Tiago Sozo Maron, ou T.S. Marcon, como assina suas obras, "Diário da Castração" foi anunciado pela Secretaria Municipal de Cultura como vencedor do Prêmio Vivita Cartier 2024, que consagra a melhor obra literária produzida em Caxias do Sul no ano anterior. A premiação ocorre em paralelo com o 58º Concurso Anual Literário, que também anunciou seus vencedores nas categorias Poesia, Contos e Crônicas (confira no final da matéria).