Carlos Henrique Iotti, criador do personagem Radicci, participa de um talk-show no Polenta Comedy Club, em Caxias do Sul. O bate-papo, nomeado de Boteco do Marcos, é conduzido pelo comediante Diogo Severo, um dos idealizadores do Polenta. O evento ocorre dia 21 de junho, às 20h45min.