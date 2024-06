Para comemorar o Dia dos Namorados, Nei Van Soria se apresenta em Bento Gonçalves nesta quarta-feira (12). O guitarrista e vocalista volta à cidade depois de sete anos para uma apresentação exclusiva no Nosferatu Pub, a partir das 19h30min. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 50, pelo Instagram do pub. O valor da entrada será destinado integralmente para o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), que gerencia recursos para as pessoas atingidas pela chuva no município.