A mobilização em prol das vítimas das cheias no Rio Grande do Sul motivou Yangos e Lúcio Yanel a subirem ao palco novamente juntos, desta vez numa apresentação que terá toda a arrecadação destinada ao auxílio daqueles que perderam tudo com o evento climático extremo. Quem for ao Teatro Municipal Pedro Parenti nesta sexta-feira, às 20h, além de escutar os bons ritmos latinos tocados com a excelência que consagra o quarteto caxiense e o violonista argentino, sairá com a certeza de ter estendido a mão ao próximo.