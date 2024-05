"A gente se distrai, e, quando vê, está fazendo 80 anos". Repetidas algumas vezes pelo seu autor, a frase ilustra o misto de bom humor e aparente indiferença com que Luis Fernando Verissimo viveu seu octogésimo aniversário, em 2016. Os 15 dias que antecedem a comemoração são o mote para o documentário Verissimo, dirigido por Angelo Defanti, que tem pré-estreia nesta quarta na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. A sessão ocorre às 17h. A partir desta quinta, o filme entra na programação do cinema e fica até o dia 12 de maio.