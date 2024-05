No próximo sábado (4), o Coletivo Enredo apresenta a peça O Ninguém– Teatro de Máscaras, no Ponto Coletivo Arte. A peça que é interpretada pelo chileno Cristian Beltrán está marcada para as 19h e os ingressos estão à venda no perfil do Instagram do coletivo, a R$ 30 ou R$ 50 para quem quiser comprar dois ingressos.