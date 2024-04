A banda formada por professores de música que os fãs roqueiros de Caxias do Sul já se acostumaram a assistir em tributos que lotaram o Teatro Municipal Pedro Parenti, dedicados ao rock dos anos 1970 ou a bandas como Led Zeppelin, Queen e Pink Floyd, chega neste domingo com um novo especial, desta vez dedicado à obra do pianista e compositor britânico Elton John. Será novamente na Casa da Cultura, a partir das 19h30min.