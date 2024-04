Para quem gosta de circo, teatro e música, o espetáculo Jerônimo Show, do Circo Caramba (SP), é uma boa pedida. A atração chega a Caxias do Sul na próxima quinta-feira (11), às 20h, no Teatro do Sesc. A apresentação será a primeira atração do Circuito Sesc de Artes Cênicas 2024 em Caxias do Sul.