No dia 27 de março, o Arquivo Histórico Municipal será palco do debate Mulheres insurgentes: interseccionando diálogos. Com mediação da escritora e jornalista Adriana Antunes, as convidadas Michele dos Santos Xavier, Mônica Montanari e Tassiane Lamezon da Silva dividem e refletem a partir dos testemunhos e trajetórias percorridas por cada uma.