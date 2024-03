Marcada para ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de novembro, a 15ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, em Caxias do Sul, dá á largada nesta terça-feira para a venda de ingressos. O festival voltará a ter como casa o Parque da Festa da Uva, assim como nas duas últimas edições. A comercialização ocorre pela internet, através do site do evento.