A 15ª Fenavindima de Flores da Cunha chega no seu segundo final de semana de programação recheada de shows e atrações culturais. Um dos destaques é o tradicional desfile cênico, que neste do sábado (2) será realizado à noite. A partir das 19h30min a Avenida 25 de Julho será iluminada pelos 18 carros alegóricos que vão contar a história do município em um espetáculo de luz e sombras.