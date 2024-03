Foi cremado neste domingo (3) o corpo do acordeonista Paulo Siqueira, em Caxias do Sul. Uma das maiores figuras da música tradicionalista da cidade, ele enfrentava um câncer no pâncreas há cerca de dois anos e meio e morreu sábado (2), aos 74 anos. Primo dos irmãos Bertussi, Siqueira teve longa trajetória dividindo os palcos com Honeyde nos anos 1970 e uma sólida carreira como artista solo.