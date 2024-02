Na tarde deste domingo (4), os foliões tiveram a última atividade de pré-Carnaval em Caxias do Sul. A cinco dias da volta da festa de rua na cidade, a Escola de Samba Unidos da É o Tchan fez aquecimento na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino. Mesmo com a instabilidade no tempo, pessoas de todas as idades dançaram e celebraram ao som de hits, como Água Mineral, Arerê e, claro, clássicos do grupo É o Tchan.