Devido à previsão de chuva para esta terça-feira em Caxias do Sul, a festa de Carnaval do Bloco Arco-íris, que estava marcada para a data, será transferida para o próximo domingo, na mesma data e local: das 14h às 20h, no Largo da Estação Férrea, bairro São Pelegrino. A programação não sofre alterações, de acordo com a ONG Construindo Igualdades, que organiza o evento.