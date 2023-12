O público ainda chegava de forma tímida ao Parque da Festa da Uva, no frio entardecer desta sexta-feira em Caxias do Sul, quando o guitarrista de Nova Prata Nando Frizon e seus comparsas da Triple Trouble abriam os trabalhos da segunda noite do 14º Mississippi Delta Blues Festival. Seu fraseado com forte inspiração na tradição texana de Stevie Ray Vaughan já dava a ideia de que os fãs de blues teriam pela frente mais algumas doses generosas de solos de guitarra ao longo das horas seguintes, o que de fato se confirmou. Mas haveria espaço pra muito mais.