Música, arte circense, vinhos e espumantes irão agregar à magia natalina neste que é o final de semana de encerramento do 2º Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O evento, que ocorre na RS-444, em frente à vinícola Miolo, é gratuito e conta com a participação de 18 vinícolas e 15 estabelecimentos gastronômicos, representados com seus estandes de comercialização.