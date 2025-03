Artista visual Marina Luísa Almeida inaugura exposição nesta quarta-feira, em Caxias

Em "Narrativas Fantásticas" Marina Luísa mistura técnicas como desenho digital, pintura e esculturas Acervo pessoal / Divulgação

A artista visual radicada em Caxias do Sul marina Luísa Almeida inaugura nesta quarta-feira sua nova exposição individual, "Narrativas Fantásticas", no Espaço Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573). A abertura será às 19h, com visita guiada pela artista.

Misturando desenho digital, pintura analógica e esculturas em papietagem (papel machê), a coletânea traz obras que carregam algumas das características marcantes do trabalho de Marina Luísa, como o humor, as cores quentes e a influência surrealista.

"Suas obras revelam uma identidade estética singular, caracterizada por traços fortes, em uma paleta cromática intensa, conduzindo o espectador a um território de fabulação e sensações inusitadas, explorando o folclórico, misticismo, o regional, sempre com estéticas mais robustas e distorcidas, mas que não fogem do figurativo " diz parte do texto de apresentação da exposição, assinado pela curadora, Mona Carvalho.

Uma das obras que irá para a exposição Acervo pessoal / Divulgação

A artista comenta que, desde a infância, foi influenciada pelos livros infantis e pelos desenhos da TV Cultura, que estimularam sua paixão por contar histórias através da arte:

- Mais do que simplesmente narrar, o propósito dessa exposição é despertar e reacender o lúdico genuíno que existe em cada um de nós. Acredito que nossa criança interior permanece vivíssima, muitas vezes sendo nossa maior salvação diante da complexidade deste mundo.

Além do trabalho que pode ser conferido em galerias de arte físicas ou digitais, Marina faz sucesso com cards irreverentes e criativos em seu perfil @marinaluis4 no Instagram, onde soma mais de 100 mil seguidores.