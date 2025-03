Flores Blues Jazz Festival terá dois previews neste final de semana

Banda Florentina Rock Soul foi retomada para dar continuidade a projeto que existe há 60 anos Álan Novello / Divulgação

A contagem regressiva para o Flores Blues Jazz Festival, que ocorre nos dias 28 e 29 deste mês, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha, segue em ritmo acelerado.

Neste final de semana ocorrem dois previews de divulgação do evento, sendo um no sábado, gratuito, e outro no domingo, com venda de ingressos.

No sábado (15), a partir das 16h, a história e a musicalidade ganham as ruas de Flores da Cunha com um cortejo especial com a seção de metais da histórica Banda Florentina. Será uma homenagem à tradição das marching bands e às brass bands de Nova Orleans, resgatando a força dos instrumentos de sopro na construção do jazz e do blues.

No domingo (16), a partir das 16h, o festival se une ao evento Madre Vibez, na Vinícola Madre Terra, uma experiência que irá unir música e enogastronomia em uma bela paisagem. Na abertura, os músicos Felipe Corso e Ricardo Biga irão levar um repertório acústico com clássicos do blues, rock, country e southern rock. Na sequência, a banda Florentina Rock & Soul reafirma seu legado de seis décadas, revisitando clássicos que marcaram gerações. Os ingressos para o preview estão disponíveis pelo Wine Locals , ao valor de R$ 50.

Os ingressos antecipados para a segunda edição do Flores Blues Jazz Festival podem ser adquiridos pelo sympla.com.br/fbf . Os valores antecipados são R$ 40 por dia ou R$ 70 para o passaporte dos dois dias. Na hora do evento, os ingressos custarão R$ 50 por dia ou R$ 90 o passaporte, com meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes.