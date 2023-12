Filme que promete atrair grande público aos cinemas brasileiros nas férias de verão, "Chama a Bebel" terá uma jovem atriz caxiense debutando na telona. Isabele Rezzadori, de 15 anos, contracena com a protagonista Giulia Benite (conhecida por interpretar a Mônica, nos filmes da Turma da Mônica), cuja presença deve alavancar o filme nas bilheterias, a partir da estreia nacional no dia 11 de janeiro. O filme traz ainda no elenco nomes como Marcos Breda e Flor Gil, neta do cantor Gilberto Gil.