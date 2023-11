Um dos romances brasileiros mais comentados da atualidade, "Torto Arado" será tema de encontro virtual promovido nesta quarta-feira pelo CETEC UCS, às 10h30min no Instagram (@ucscetec). A live com o autor, o escritor baiano Itamar Vieira Júnior, será conduzida por estudantes do terceiro ano do Ensino Médio e transmitida simultaneamente no UCS Cinema e em salas de aula. A mediação será da professora Francine Iris Tadiello.