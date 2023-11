A literatura e a cultura vão ser protagonistas entre os dias 7 e 11 de novembro, na Praça da Emancipação, no centro de Farroupilha. Depois de sete anos sem acontecer, a 32ª Feira do Livro de Farroupilha inicia nesta terça-feira (7), com o slogan Leitura e Cultura para Todos. O escritor farroupilhense Egui Baldasso foi escolhido como patrono da edição.