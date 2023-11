A escritora bento-gonçalvense Natalia Borges Polesso fará o lançamento do seu novo livro, "Foi Um Péssimo Dia" (editora Dublinense, 96 páginas, R$ 54,90), nesta quinta-feira, em Caxias do Sul. Será na Do Arco da Velha Livraria e Café, com sessão de autógrafos das 19h às 21h.