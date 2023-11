Uma das principais vias de Caxias do Sul vai pulsar em ritmo diferente na noite desta quarta-feira (8). É que, em vez de carros, ônibus e motos, a Rua Sinimbu receberá modelos, música e apresentará as coleções primavera-verão de marcas autorais e consolidadas da região. A programação é gratuita e faz parte do 2º Concerto de Moda da Serra Gaúcha, que começou no dia 4 e segue até o sábado, dia 11.