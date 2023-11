Artista visual conhecido na cena do graffiti caxiense, Andrigo Martins desenvolveu ao longo do ano um olhar sensível para a questão do luto. O artista estima já ter criado cerca de 500 charges em homenagens póstumas, muitas delas publicadas em seu Instagram (@andrigo.martins.1), enquanto outras estão espalhadas por muros e paredes - como a que homenageia a menina Naiara Soares Gomes, estuprada e morta em março de 2018, aos 7 anos, e a que faz lembrar o papeleiro Carlos Miguel, morto em 2012 após ter seu corpo incendiado.