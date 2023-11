Estão abertas as inscrições para quem quiser compor a comissão municipal de Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul (COMIC). Os interessados devem se inscrever presencialmente no Departamento de Fomento da Secretaria Municipal da Cultura até o dia 24, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou ainda pelo e-mail departamentodefomento@caxias.rs.gov.br, preenchendo a ficha de inscrição e apresentando os documentos necessários.