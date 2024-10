Passado, presente e futuro de um dos maiores símbolos de Caxias do Sul se entrelaçam na publicação “Cidadela Maesa, patrimônio industrial de Caxias do Sul”. Organizado pelos arquitetos Taísa Festugato e Matias Revello Vazquez, o livro tem lançamento nesta quarta, às 18h, na Feira do Livro, e também no domingo, junto ao Moinho da Cascata (confira no quadro abaixo).