O slogan "Colecionando Histórias e Memórias" não poderia ser mais apropriado para a Feira do Livro de Caxias do Sul, que abre oficialmente hoje, na Praça Dante Alighieri. São 40 anos desde o início da contagem “oficial”, em 1984, quando o evento literário passou a ter a participação efetiva da prefeitura, via organização da Biblioteca Pública Municipal. A trajetória da “festa dos livros”, no entanto, remete a duas décadas antes.