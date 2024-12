“Nosso erro é querer encontrar nosso lugar no mundo antes de encontrar nosso lugar em nós mesmos.” (Lothian Andrade).

Os sinais são discretos, mas não são poucos os que buscam sabedoria para bem viver. Vejo tanta gente fazendo movimentos incríveis para priorizar a interioridade e a paz. Temos sonhos e metas, mas não podemos desconsiderar a importância de estar bem, no momento presente. Tenho feito um esforço diário no intuito de agradecer e vibrar por ter chegado até aqui, entre acertos e erros, alegrias e tristezas, mas com saúde e disposição.