Viver sem medo é o presente que podemos dar para a nossa existência

Bom Dia! O amanhecer nos renova e nos convida à vida... Apesar da agitação própria deste tempo, conservar o coração em paz tem sido uma ótima opção... Que o Natal seja a festa da ternura... Feliz dia!

“Onde o teu medo estiver, aí está tua tarefa.” (Carl Jung).

Os tempos mudaram, desde que as portas receberam as primeiras fechaduras. As novas gerações não tiveram contato com a liberdade das portas sem o uso de chave. Hoje as cercas são altas, os muros escondem as residências, a eletricidade dificulta o acesso de estranhos e a vigilância está sempre em alerta. Com tantas transformações, o medo acabou sendo coletivo.

Não seria necessário conviver com o medo, se o cuidado fosse redobrado, além de ações de prevenção da insegurança social. Não são poucos os que passam os dias e as noites encolhidos por causa do medo. Não podemos esquecer que o excesso de medo limita e praticamente anula a espontaneidade. Acontece que o medo pode desencadear o pânico e prejudicar seriamente a saúde. Então, onde o medo estiver aí inicia uma importante tarefa: o cuidado.

O enfrentamento do medo pode ser feito de muitas maneiras, começando pela tomada de consciência de que é importante não deixa-lo tomar conta. Muitas vezes, é necessário buscar uma ajuda especializada, caso contrário a vida adentra num profundo processo de sofrimento. Mas a fé tem um papel muito importante para amenizar e extinguir o medo.

Acontece que a fé gera uma grande confiança numa força superior, que fortalece a capacidade de impedir que o medo se alastre. No lugar do medo é possível introduzir também o ritual do cuidado. Cuidar-se é um jeito simples e dinâmico de amar. Desde o autocuidado até a atenção direcionada aos outros, pode-se desencadear um jeito seguro de viver, sem ser exprimido pelo medo.

Não importa o tamanho do medo, temos que prestar atenção e não deixar que esse sentimento atinja a espontaneidade do viver. Creio que cuidado e fé conseguem dar à vida um toque especial e natural, possibilitando a expansão da alegria e da paz. Não sabemos como serão os próximos tempos, mas temos consciência de que a vida está em nossas mãos e que devemos cuida-la com muito carinho. Viver sem medo é o presente que podemos dar à nossa existência.