Bom Dia! O amanhecer é portador de esperança... Que este dia seja intenso e ameno... Viver é a nossa maior ocupação... Dezembro é um mês de muitas alegrias e surpresas... Não nos esqueçamos: nosso coração é a manjedoura onde Jesus irá nascer... Feliz dia!

“O segredo é não criar expectativas, assim você fica feliz com tudo o que acontece.” (@passarinhos_no_telhado).

Nossa vida está inserida no tempo. Lidamos, a todo instante, com o ontem, o hoje e o amanhã. Às vezes, até exageramos, pois ficamos pouco no hoje. Transitamos mais facilmente no ontem e no amanhã. Quantas vezes nos pegamos planejando o futuro, desenhando cenários perfeitos em nossa mente e criando expectativas que, muitas vezes, acabam se tornando fontes de frustração. A verdade é que a vida raramente segue o roteiro que imaginamos.

Ela tem seus próprios caminhos, muitas vezes inesperados, mas nem por isso menos ricos. O segredo para viver com leveza está em soltar as amarras das expectativas, permitindo que a vida aconteça no seu ritmo, surpreendendo-nos com sua simplicidade e beleza. Quando nos libertamos das expectativas excessivas, abrimos espaço para a gratidão. Passamos a enxergar o valor nos pequenos gestos, nas conquistas diárias e nas surpresas que o dia nos traz.

A ausência de expectativas não significa desistir de sonhar ou de planejar, mas deixar de lado a necessidade de controlar tudo. É confiar que cada momento tem algo a nos ensinar e que o inesperado pode ser tão bom, ou até melhor, do que o esperado. A felicidade não está no que planejamos, mas no que permitimos sentir ao viver o agora. Quando soltamos as expectativas, nos abrimos para apreciar o que é real, em vez de nos prendermos ao que idealizamos.

Cada dia se torna uma oportunidade de aprender, crescer e se encantar com as pequenas maravilhas que a vida coloca em nosso caminho. E, ao final, percebemos que não é o que acontece que define nossa felicidade, mas a forma como escolhemos encarar e acolher cada momento. Deixemos as expectativas de lado e vejamos como a vida pode nos surpreender de formas inesperadas e maravilhosas. Que possamos encontrar alegria no simples, gratidão no comum e serenidade no inesperado.