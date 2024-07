Um dia sim e outro também, sempre estamos pensando na arte de viver. A brevidade da vida é uma realidade inescapável. Desde o momento em que nascemos, o tempo começa a passar e cada dia nos aproxima mais do nosso destino final. Essa consciência da finitude deve nos inspirar a viver com propósito e fazer com que cada momento conte positivamente. Não podemos permitir que nossa existência seja desperdiçada com trivialidades ou arrependimentos.