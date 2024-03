Teve um dia que roubei uma muda de flor num jardim. Teve uma vez que tirei uma samambaia entre-pedras. No primeiro caso achei que lá na minha varanda ela floresceria, no segundo, eu me senti uma heroína salvando a pobre planta da agrura. A realidade: a flor nunca floresceu e a samambaia morreu. Eu, frustrada, sobrevivi, e, ainda vingo, contrariando as expectativas.