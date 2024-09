Um ipê amarelo na tarde cinza

Mais um começo com citação musical: “Tem gente que pira e berra / Eu já canto, pio e silvo / Se fosse minha essa rua / O pé de ipê estava vivo”. Dei de cantarolar por aí essa Canto em Qualquer Canto, letra do saudoso virginiano Itamar Assumpção para a música da cantante Ná Ozzetti. E é batata: sempre que me flagro balbuciando na rua essa graça de canção, certamente há algum ipê florido por perto.