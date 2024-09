Na praça do poeta, um paraíso possível

Na praça com nome de poeta que é seu próprio coração de urbe, Caxias do Sul já apresenta mais uma edição de sua tradicional Feira do Livro. É a quadragésima, um feito notável de resistência em se tratando de um produto cujas condições para usufruto — tempo, silêncio e concentração — soam anacrônicas às demandas dessa era de nervosos e onipresentes estímulos virtuais.