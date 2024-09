O cansaço de fugir do assédio virtual

Sem precisar viajar no conceito de sociedade do cansaço, conforme pensou um filósofo oriental sobre nosso tempo, quero comentar um tipo de cansaço mais específico e corriqueiro: aquele que surge de nossa contínua fuga do assédio virtual. Meu Deus, que chatice! Se a gente já não vive sem o onipresente celular, também já não nos deixam viver sem seguidas ligações querendo nos convencer a consumir ou a aderir a sei lá o quê. Não bastassem os serviços dos famigerados telemarketings de empresas, aparecem cada vez mais abordagens claramente picaretas, com fins extorsivos sempre. Que nome dar a esse mal moderno que nos extenua entre a raiva e a impotência?