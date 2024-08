Sobre pisar no chão e sentir a realidade

A moça passou correndo por mim, no parque. Chamava a atenção seu modelito fitness completo, do tênis ao boné, em cores mais que vibrantes — do laranja ao verde limão e ao lilás. Todo ajustado pelas melhores grifes, o perfeito corpo dela se destacava em formas e curvas, como o resultado prático de intensa e disciplinada malhação. Mas nada a estranhar: são comuns aos parques trajes coloridos das academias e gente torneada mandando ver no aeróbico longe das esteiras.