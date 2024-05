Escrevo no Dia dos Pretos Velhos, 13 de maio. Até ver uma postagem numa rede social, não sabia dessa efeméride da Umbanda colada à data alusiva à Lei Áurea. Mas antes que pudesse pesquisar o assunto, deixei de lado o computador para cuidar de temas domésticos urgentes, como as goteiras múltiplas no apartamento de último andar em que moro. Foi aí que meu olhar bateu num pequeno frasco retirado de lugar por conta dos vazamentos. Arrepiei. Ali estavam as contas de uma guia que eu recebera anos atrás — de um Preto Velho!