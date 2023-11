Voltava da padaria, ao entardecer, quando vi uma cena curiosa. Um menino, em cima de uma escada de abrir, colhia pitangas maduras, alcançando com facilidade os galhos mais altos da arvorezinha na calçada urbana. Outro guri, menor, levantava um balde, para onde iam as frutinhas retiradas, enquanto um homem, provavelmente pai de ambos, segurava a escada. Pai e filhos na colheita, pensei e ri, diante daquela súbita intervenção agrícola rente à rua já agitada pelo trânsito. Mantive o sorriso pelo caminho, a mente agora no velho quintal da infância. Ah, o mundo inteiro cabia ali, no fundo da casa!