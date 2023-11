Novembro é tempo de floração do jacarandá mimoso. Essa espécie nativa da região que engloba o Brasil sulino e os países vizinhos costuma enfeitar com esplendor avenidas urbanas. Suas flores arroxeadas, parecendo sinos, fascinam na paisagem pelo colorido denso e original, avistado de longe, e pelo tapete inusitado que formam no chão, ao serem derrubadas pelo vento. Eu adoro passar debaixo de um jacarandá florido. Chego a atrasar o passo, na esperança de que uma flor me caia na cabeça, feito uma dádiva cósmica.