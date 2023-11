Adorado Caio F., amada Clarice, prezado Borges, dear Virginia Woolf, estimado Tolkien, caro Calvino, queridos todos que habitam em suas obras as estantes abarrotadas de minha casa: é chegada a hora de um certo desapego. Sem dramas, preciso urgentemente liberar espaço nas estantes, na vida. Já faz tempo que examino as centenas de livros espremidos nas prateleiras com intenções de renovação, daí que aproveito a passagem do Sol por Escorpião, como quem pede socorro ao cosmos, para levar a cabo esse propósito. Dói, dói, dói. Tenho a Lua em Touro, cumulativa e apegada. Não é fácil realizar o que me proponho. Por isso teço aqui justificativas que convençam meu boi manhoso a deixar ir o que precisa ir.